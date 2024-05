Matthew McConaughey und Camila: Pickleball ohne Hose

Die Kernbotschaft der Kampagne, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, beweist das Power-Duo immer wieder aufs Neue. In einem Clip von Anfang Mai spielten Matthew und Camila zu Ehren der Marke eine Partie Pickleball ohne Hosen. Auch diesmal waren ihre unteren Hälften verpixelt, etwa als sie sich bückten, um Bälle über das Netz zu schlagen.

"Wir sind stolz auf unseren Tequila, nicht auf unsere Hosen", so Matthew und Camila in einem Statement, das das "People"-Magazin zitiert. "Mit der explosionsartigen Zunahme der Beliebtheit von Tequila hat sich ein gewisses Maß an Hochnäsigkeit in diese Kategorie eingeschlichen. Die Leute reden jetzt über Tequila, wie sie über Wein reden. Wir sind zwar alle dafür, dass Tequila eine Leidenschaft ist, aber wir wollten die Leute daran erinnern, dass er vor allem Spaß machen soll", sagten sie und fügten hinzu: "Daher kommt der Name Pantalones und deshalb werden Sie uns auch nicht in Pantalones sehen."

Camila und der Oscarpreisträger Matthew McConaughey sind seit 2007 ein Paar und seit 2012 verheiratet und haben drei Kinder: 2008 kam ein Sohn zur Welt, 2010 eine Tochter und 2012 noch ein Sohn.