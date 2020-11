Michael B. Jordan ist der "Sexiest Man Alive"

Michael B. Jordan wurde von der US-Zeitschrift "People" zum "Sexiest Man Alive" gewählt. "Es ist ein cooles Gefühl", sagte er in der TV-Show des US-Komikers Jimmy Kimmel. Dort wurde die Wahl von Jordan bekanntgegeben und er trat auch selbst auf - bekleidet mit einem gelben Schutzanzug, sein Gesicht war zunächst nicht zu erkennen. Zuschauer konnten mit Ja- oder Nein-Fragen raten, wer in dem Anzug steckte. "He is sexy, he is alive", kommentierte Kimmel, als eine Zuschauerin richtig tippte. Als Trophäe erhielt Michael B. Jordan einen Spiegel.