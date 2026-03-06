Bullys Reaktion war skeptisch: "Wie soll das denn gehen, soll ich das Telefonbuch vorlesen, oder was?", wird er in der Ankündigung zitiert. Steiners Antwort war knapp und bestimmt: "Jede Wette! Selbst wenn Bully ganz ohne Programm auf der Bühne stehen wird, wir machen die Halle voll mit 10.000 Zuschauern."

Der Ausgangspunkt war laut einer Mitteilung von Constantin Entertainment eine lockere Behauptung von Produzent Otto Steiner, bekannt durch Formate wie "LOL - Last One Laughing", "Kaulitz & Kaulitz" und "Das Live-Krimi-Dinner". Steiner stellte die These auf, Bully würde die Münchner Olympiahalle mühelos füllen - selbst dann, wenn er keinerlei Programm mitbrächte.

Was bringt einen der bekanntesten deutschen Entertainer dazu, erstmals solo auf einer der größten Bühnen des Landes zu stehen? Eine Wette. Eine, die Michael Bully Herbig (57) nach eigenem Bekunden in einem schwachen Moment per Handschlag besiegelt hat - und die er nun wohl oder übel einlösen muss.

Ein Abend voller Überraschungen

Ob ihm das gelingen wird, zeigt sich im kommenden Herbst. Am 10. September 2026 wird Herbig mit seiner Show "Leider Live!" in der Olympiahalle München auftreten. Es soll ein einmaliges Ereignis bleiben. Was den Abend inhaltlich füllen wird, ist bewusst offen gehalten. Laut Ankündigung könnten Anekdoten, Improvisationen, Musik und spontane Momente auf das Publikum warten - ein konkretes Programm soll es nicht geben. Was tatsächlich passiert, weiß nach Aussage der Veranstalter niemand - nicht einmal Bully selbst.

Das mag nach Marketingversprechen klingen, passt aber zu einem Entertainer, dessen Stärke seit jeher die Unmittelbarkeit war. Herbig, der mit den Kinoerfolgen "Der Schuh des Manitu" und "Das Kanu des Manitu"

Rekorde aufstellte, erreichte mit TV-Shows wie der "Bullyparade" Kultstatus und setzte mit "LOL - Last One Laughing" bei Amazon Prime Video neue Maßstäbe im Comedy-Bereich. Ein Live-Format auf der Bühne stand bei dem Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur bisher noch nicht an. Umso größer dürfte die Neugier seiner Fans sein.