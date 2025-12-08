Michael Caine nimmt im Rollstuhl Preis für Lebenswerk entgegen

Seine drei Enkel Taylor, Miles und Allegra begleiteten den zweifachen Oscarpreisträger auf die Bühne. Auch Caines Ehefrau Shakira war bei der Gala im historischen Al-Balad-Viertel an seiner Seite.

Mit Standing Ovations wurde Sir Michael Caine (92) am 4. Dezember 2025 bei der Eröffnung des Red Sea International Film Festivals im saudi-arabischen Dschidda empfangen. Die Hollywood-Legende nahm den Red Sea Honoree Award für sein sieben Jahrzehnte umspannendes Lebenswerk entgegen - überreicht von niemand Geringerem als seinem langjährigen Freund Vin Diesel (58).

Michael Caine: "Ich bin glücklich, und ihr habt mich überrascht"

Auf der Bühne zeigte sich der britische Schauspiel-Veteran sichtlich bewegt und überrascht. "Ich habe bis 90 gearbeitet, das war vor zwei Jahren, und ich dachte mir: Ich werde nichts mehr machen, weil ich schon alles Glück hatte, das man haben kann", sagte Caine laut eines Berichts der "Daily Mail". "Aber einer der größten Glücksmomente ist heute Abend, hier aufzutauchen. Ich hatte das hier im Fernsehen gesehen, aber ich dachte nie, dass ich jemals etwas gewinnen würde. Und jetzt habe ich gewonnen - ich bin glücklich, und ihr habt mich überrascht."

Caine nutzte die Bühne auch für eine Liebeserklärung an seine Liebsten. "Ich liebe es, mit all den Menschen zusammen zu sein, mit denen ich immer zusammen bin. Ich habe eine fantastische Familie, die ich über alles liebe, und ich hatte eine ziemlich fantastische Filmfamilie. Manche haben mich enttäuscht, aber das macht nichts - ich liebe sie trotzdem über alles, auch die, die gescheitert sind."

Der in London geborene Schauspieler hat zwei Töchter: Dominique Caine (69) aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Patricia Haines (1932-1977) und Natasha Caine (52) mit seiner zweiten Frau Shakira Caine (78), die er 1973 heiratete. Beide Töchter verfolgten die Ehrung ihres Vaters stolz aus dem Publikum.

Das Festival unter dem Motto "For the Love of Cinema" ehrte neben Caine auch die französische Schauspielerin Juliette Binoche (61) sowie den Hongkonger Action-Regisseur Stanley Tong (65), der seinen Award von Jessica Alba (44) überreicht bekam. Den Auftakt bildete zudem die Weltpremiere des Box-Biopics "Giant" über die britische Legende Naseem Hamed (51) mit Pierce Brosnan (72). Rita Ora (35) überraschte die Gäste anschließend mit einem Auftritt.