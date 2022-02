Seltener Anblick: Michael Douglas zeigt seine Kinder

Dabei ist der stolze Vater mit seinem Nachwuchs in Freizeitklamotten vor einem Wasserfall im Dschungel zu sehen. Derzeit befindet sich die Familie im Urlaub in der Dominikanischen Republik. Das Bild wurde laut Douglas von Mutter und Ehefrau Zeta-Jones höchstpersönlich aufgenommen. Die drei lächeln darauf barfuß im Wasser stehend in die Kamera, während Douglas seine Arme liebevoll um seine Kinder legt. Dazu schrieb der Schauspieler lediglich: "Guten Morgen!"