Michael J. Fox (63) hat den Geburtstag seiner Ehefrau Tracy Pollan (64) mit einer innigen Liebeserklärung gefeiert. Das Paar ist seit mehr als 35 Jahren verheiratet und hat in dieser Zeit einiges durchgemacht. So hielt Pollan immer zu dem Schauspieler, der früh an Parkinson erkrankte.

"Der wunderschöne Tag der wunderschönen Tracy" Der "Zurück in die Zukunft"-Star ist in der Vergangenheit schon häufiger mit romantischen Nachrichten an seine Frau aufgefallen, mit der er vier Kinder hat. Auch zu ihrem 64. Geburtstag am 22. Juni 2024 widmete er ihr einen rührenden Instagram-Beitrag. Er schrieb: "In jeder schönen Hinsicht ist es der wunderschöne Tag der wunderschönen Tracy." Weiter betonte er: "Ich liebe dich und heute wird großartig." Er versprach, dass es ein "epischer Tag" werde und versicherte ihr, dass er "immer für immer" ihr Mike bleiben werde - "mit so viel Liebe". Dazu veröffentlichte er eine Schwarz-Weiß-Aufnahme seiner Frau, auf dem sie ein schwarzes Tanktop und offene Haare trägt. Ein zweiter Schnappschuss zeigte Paar Arm in Arm bei einem Ausflug ans Wasser.

Pollan hat Fox im Laufe der Jahre bei seinen Projekten sowie dem Kampf gegen seine Krankheit unterstützt. Sie war an seiner Seite, als sein Film "Still: A Michael J. Fox Movie" im Januar 2024 den Preis für den besten Dokumentarfilm bei der "National Board of Review"-Gala gewann. Auch Anfang April begleitete sie ihn zu der Veranstaltung "A Country Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's" der Michael J. Fox Foundation.

2023 feierten sie ihren 35. Hochzeitstag Das Paar kennt sich bereits seit dem Jahr 1985. Pollan spielte damals in der Sitcom "Familienbande" Michael J. Fox' Freundin. Zusammen kamen sie drei Jahre später bei den Dreharbeiten zu dem Film "Die grellen Lichter der Großstadt". Dann ging es ganz schnell: Am 16. Juli 1988 heirateten sie. Im Jahr 1991, als Fox gerade einmal 29 Jahre alt war, erhielt er die Diagnose Parkinson. Sieben Jahre später ging er damit an die Öffentlichkeit. Im Interview mit dem US-Magazin "People" sprach der Schauspieler über sein langes Eheglück: "Es ist interessant, seit 35 Jahren verheiratet zu sein." Es seien die besten 35 Jahre seines Lebens gewesen. Viele auf der Welt dächten, sie würden ihn kennen. Doch nur seine Frau kenne ihn tatsächlich. Fox lobte seine bessere Hälfte auch während einer Veranstaltung im März 2023 für ihren privaten Einsatz: "Tracy gibt unserer Familie alles, was wir brauchen. Alles Gute in unserer Familie, alles Gute, was wir tun, kommt von ihr."