Michael J. Fox: Leonardo DiCaprio inspirierte ihn zur Schauspielrente

2020 erklärte Michael J. Fox (61) das Ende seiner Schauspielkarriere. Der an Parkinson erkrankte "Zurück in die Zukunft"-Star könne sich unter anderem keine längeren Texte mehr merken. In einem Interview mit der Zeitschrift "Empire" verriet Fox nun, dass Leonardo DiCaprio (48) eine Rolle bei seiner Entscheidung spielte.

Namentlich geht es um eine Szene aus Quentin Tarantinos (60) "Once Upon a Time... in Hollywood" von 2019. Leonardo DiCaprio verkörpert darin den abgehalfterten Schauspieler Rick Dalton. Mit einer Westernserie will Dalton seine Karriere wiederbeleben. Doch er verpatzt seine erste Aufnahme, da er sich seinen Text nicht merken kann.