Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83). Ford sei "so brillant und es bereitet mir so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", erzählte der 64-Jährige dem "People"-Magazin. Fox fügte hinzu, dass der "Indiana Jones"-Star ihm gegenüber sehr fürsorglich war. "Er wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache", betonte der an Parkinson erkrankte Schauspieler.

Ford ist seit Jahren in der AppleTV-Serie "Shrinking" zu sehen. Die Dramedy erzählt die Geschichte des Therapeuten Jimmy (Jason Segel, 45), der beginnt, die Regeln zu brechen, um seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Ford spielt den Therapeuten Dr. Phil Rhodes, der - wie Fox im echten Leben - an Parkinson erkrankt ist. Im Mai wurde bekannt, dass Fox eine Gastrolle in der preisgekrönten Show übernehmen wird.