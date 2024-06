Leiche muss noch offiziell identifiziert werden

"Man hat ihn in der Gegend von Agia Marina gefunden", erklärt Nikitas Grillas, stellvertretender Bürgermeister der Insel, dem "Guardian". "Ich kann bestätigen, dass es sich um ihn handelt." Laut der BBC müsse die Leiche, die demnach nahe einer Klippe gefunden wurde, noch offiziell identifiziert werden. Eine Polizeiquelle habe bestätigt, dass der Verstorbene schon "seit einigen Tagen" tot sei.

Mosley hatte den Medienberichten zufolge am vergangenen Mittwoch seine Ehefrau an einem Strand zurückgelassen, um auf eine Wanderung zu gehen. Jene meldete ihren Ehemann am Abend als vermisst, nachdem Mosley nicht bis 19:30 Uhr zurückgekehrt war. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet, bei der demnach neben Polizei und Feuerwehr unter anderem auch Freiwillige, speziell ausgebildete Spürhunde und eine Drohne zum Einsatz gekommen sind.

TV-Gesicht und Fernseharzt Mosley ist in Großbritannien laut der britischen Rundfunkanstalt seit rund zwei Dekaden eine feste Fernsehgröße. Bekannt ist er unter anderem für die Produktionen "Trust Me, I'm a Doctor", "The Truth about Exercise", "Lose a Stone in 21 Days" und zahlreiche TV-Auftritte.