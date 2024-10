Michael Newman ist tot. Matthew Felker (45), Regisseur der Dokuserie "After Baywatch: Moment in the Sun", schreibt in seinen Instagram-Storys: "Ich habe gestern meinen Helden verloren." Bevor Newman "diese Erde verlassen" habe, habe er ihm gesagt: "Ich werde dich wiedersehen, das verspreche ich." Zu einem weiteren Foto fügt Felker an, dass er der größte Fan des Schauspielers gewesen sei. Zudem bestätigt er dem US-Magazin "People", dass Newman am Abend des 20. Oktober nach "Komplikationen mit dem Herz" gestorben sei. Der Schauspieler sei umgeben von Familie und Freunden gewesen. Newman wurde 67 Jahre alt.