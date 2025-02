Michelle Trachtenberg (1985-2025) ist tot. Wie die "New York Post" unter Berufung auf die Polizei sowie eine weitere Quelle berichtet, ist die Schauspielerin am 26. Februar von ihrer Mutter leblos in einem Apartment in der Nähe des Central Park aufgefunden worden. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Trachtenberg ist vor allem für ihre Rollen als Georgina Sparks in "Gossip Girl" und Dawn Summers in "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannt. Zuletzt war sie 2023 erneut in ihrer Rolle der Georgina Sparks im "Gossip Girl"-Reboot zu sehen gewesen.