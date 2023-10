Ganz neue Rolle: Michelle Yeoh in Mumbai ins IOC gewählt

Michelle Yeoh ist ein Ex-As auf dem Squash-Court

Yeoh setzt mit ihrer Wahl ins IOC wieder einmal neue Maßstäbe. Erst im März dieses Jahres war sie als erste asiatische Schauspielerin in Los Angeles mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. In "Everything Everywhere All At Once" glänzt sie als Inhaberin eines Waschsalons, die im Laufe des Films immer wieder in eine Parallelwelt eintaucht.

Kino-Zuschauern in Europa ist sie seit ihrer Hauptrolle im 2000er-Erfolgsstreifen "Tiger and Dragon" ein Begriff. Dabei ist Yeoh schon lange auch dem professionellen Sport verbunden: "Seit meiner Jugendzeit hat der Sport einen wichtigen Platz in meinem Leben", sagte Yeoh in Mumbai, "Squash, Leichtathletik und Schwimmen spielen schon lange eine große Rolle für mich". Die heute 61-Jährige war sogar einmal malaysische Junioren-Squash-Meisterin. Als Kind habe sie nicht davon geträumt, Schauspielerin zu werden, sondern einmal an Olympia teilzunehmen, so Yeoh.