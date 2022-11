Letzter "Vom Winde verweht"-Star ist tot: Trauer um Mickey Kuhn

Als Mickey Kuhn mit sechs Jahren die Zusage für eine Rolle in "Vom Winde verweht" bekam, wurde das junge Talent Teil der großen Film-Legende. Die Rolle des Beau, der Sohn von Ashley und Melanie Wilkes, machte den Kinderstar 1939 weltweit bekannt. Mit 90 Jahren verstarb Mickey Kuhn nun als letzter Darsteller des legendären Filmklassikers.

Die Schauspiel-Karriere ging bei Mickey Kuhn schon früh los. Bereits im Alter von zwei Jahren stand der Junge aus Illinois vor der Kamera. Eine Rolle in dem Film "Change of Heart" öffnete dem Sohn einer deutschstämmigen Familie die Tore Hollywoods. Mickey Kuhn wurde zum gefragten Kinderstar der 30er und 40er Jahre. An der Seite von John Wayne (1907-1979) spielte er in "Red River" (1948) mit und war Teil des Films "Endstation Sehnsucht" (1951) mit Vivien Leigh (1913-1967) und Marlon Brando (1924-2004).

Im Teenageralter blieben weitere Filmangebote aus und er hängte die Schauspielerei an den Nagel. Mickey Kuhn verdiente ab dem Zeitpunkt sein Geld mit verschiedenen Jobs, jahrelang arbeitete er am Flughafen. Am 20. November verstarb Mickey Kuhn mit 90 Jahren in einem Hospiz in Florida. Der Hollywood-Star war zweimal verheiratet und hinterlässt zwei Kinder.