Mike Heslin (1994-2024) ist tot . Der junge Schauspieler ist überraschend im Alter von nur 30 Jahren verstorben , wie sein Ehemann Scotty Dynamo in den sozialen Medien mitteilt. "Am 2. Juli ist mein Ehemann, bester Freund und Seelenverwandter Mike Heslin nach einem einwöchigen Kampf im Krankenhaus an einem unerwarteten Herzereignis verstorben", teilt er auf Instagram mit . Wie es dazu kommen konnte, sei den Medizinern ein Rätsel: "Michael war jung, bei bester Gesundheit, und die Ärzte haben keine Erklärung für das, was passiert ist."

Heslin gibt "vier verschiedenen Familien das Geschenk des Lebens"

Sein Partner sei seine Welt gewesen, erklärt Dynamo weiter. "Noch vor einer Woche waren wir am Anfang der Gründung einer Familie und tauschten uns über unsere Lieblings-Babynamen für unsere zukünftigen Kinder aus." Der Verstorbene wäre der bestmögliche Vater gewesen, schreibt er. "Sollte ich jemals Vater werden, werde ich meinen Sohn nach dir benennen und hoffen, dass ich es schaffe, ihn so zu erziehen, dass er mindestens halb der Mann wird, der du warst." Trost gebe ihm aber die Gewissheit, dass Heslin als Organspender "vier verschiedenen Familien das Geschenk des Lebens" gegeben habe. Er befinde sich nun an einem besseren Platz und der Himmel habe einen weiteren Engel hinzubekommen.

Heslin war als Schauspieler tätig und zuletzt unter anderem in der Serie "Special Ops: Lioness" zu sehen, in der Zoë Saldaña (46) die Hauptrolle spielt. Zu weiteren seiner Rollen gehörten unter anderem Engagements bei "The Influencers", "The Holiday Propsal Plan" und "Younger".