Hollywoodstar hat die Karriereziele radikal geändert. Die Ehefrau von Ashton Kutcher dreht nur noch einen Film pro Jahr.

Mila Kunis (42) hat klare Prioritäten gesetzt. Am Rande der Premiere von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" am 17. November 2025 in Los Angeles berichtete die Ehefrau von Ashton Kutcher (47) dem Magazin "People", dass sie künftig nur noch einen Film pro Jahr drehen werde. Der Grund sind ihre Kinder.

Weniger Auftritte ihren zwei Kindern zuliebe "Ich mache einen Film pro Jahr, weil ich drehe, wenn meine Kinder nicht in der Schule sind", so die 42-Jährige wörtlich. Ihre Fans könnten sie so in Zukunft deutlich seltener auf der Leinwand zu sehen bekommen. Kunis' Tochter Wyatt ist elf Jahre alt, Sohn Dimitri acht. Sie stehen für den Hollywoodstar ganz offenbar im Mittelpunkt ihrer Lebensplanung. In dem Gespräch noch gefragt, was ihr Lieblingsaspekt davon sei, Kinder zu haben, sagte Kunis knapp: "Ich denke, der gesamte Prozess." Ihren heutigen Ehemann lernte sie bereits am Set der Serie "Die wilden Siebziger" kennen, in der Kutcher und Kunis ein Paar spielten. Doch erst im Jahr 2012 gingen sie auch im echten Leben eine Beziehung ein, heirateten 2015.

Spielt an der Seite von Daniel Craig eine Polizistin In "Wake Up Dead Man", dem dritten Teil der erfolgreichen "Knives Out"-Reihe von Regisseur Rian Johnson (51), spielt Kunis eine Polizistin, die gemeinsam mit Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig, 57) im Fall eines ermordeten katholischen Priesters ermittelt. Es ist Kunis' fünfter Auftritt in einem Film in den vergangenen fünf Jahren - neben Engagements wie ihrer langjährigen Sprechrolle in der Animationsserie "Family Guy". Für "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" unterschrieb Kunis nach eigener Aussage, bevor sie das Drehbuch überhaupt gelesen hatte. "Jeder weiß, dass es Spaß macht, diese Filme zu drehen", verriet sie "People". "Also wenn man einen Anruf bekommt, um dabei zu sein, dann macht man es einfach." Der Netflix-Film wird in Deutschland zunächst ab dem 27. November in ausgewählten Kinos zu sehen sein, bevor er am 12. Dezember ins Programm des Streamingdienstes aufgenommen wird.