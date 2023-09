Miley Cyrus: War an ein Bett gefesselt, als mein Haus brannte

Während ihr Haus in Malibu einem Waldbrand zum Opfer fiel, war US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus nach eigenen Worten für Dreharbeiten an ein Bett gefesselt. Sie habe an diesem Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie "Black Mirror" aufgenommen, berichtete die 30-Jährige in einem TikTok-Video. "Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt."