Milo Ventimiglia erhält "Walk of Fame"-Stern in Hollywood

Serien-Star

In der preisgekrönten TV-Serie über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielt Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore, die 2019 mit einem Hollywood-Stern gefeiert wurde, schlüpft in die Ehefrau-Rolle. Ventimiglia soll die 2710. Sternenplakette erhalten.

"This Is Us"-Kollege Jon Huertas und "Gilmore Girls"-Produzentin Amy Sherman-Palladino sind als Gastredner zu der Zeremonie eingeladen. Ventimiglia feierte vor 20 Jahren in "Gilmore Girls" seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie "Rocky Balboa", "Grace of Monaco" und "Creed II" mit.