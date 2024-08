Das Los Angeles Police Department vermeldet Fortschritte in den Mordermittlungen rund um den Tod des Schauspielers Johnny Wactor (1986-2024). In einem Statement auf X (ehemals Twitter) teilten die Beamten mit, dass am 15. August in Los Angeles vier Verdächtige festgenommen wurden. Dabei handelt es sich um drei 18-jährige Männer und einen 22-jährigen Mann.

"Am frühen Morgen führte das Central Bureau Homicide des Los Angeles Police Department Durchsuchungsbefehle im Zusammenhang mit dem Fall John Wactor an mehreren Orten in Los Angeles durch", heißt es in der Erklärung. Das habe dazu geführt, dass drei Männer wegen Vorwürfen eines Tötungsdelikts in Gewahrsam genommen wurden, der vierte wegen Beihilfe zum Mord. Erst vor elf Tagen hatten die Beamten in Los Angeles Überwachungskamera-Bilder der Verdächtigen sowie des gestohlenen Fahrzeugs, das sie in der Nacht der Tat gefahren haben sollen, veröffentlicht.

Eskalierter Diebstahl Johnny Wactor, der vor allem durch seine Rolle in der Seifenoper "General Hospital" bekannt wurde, war am 25. Mai mit einer Schusswunde in der Brust in der Innenstadt von Los Angeles aufgefunden worden und wenig später im Krankenhaus verstorben. Er wurde nur 37 Jahre alt. Laut der Ermittlungen überraschte Wactor in den frühen Morgenstunden nach seiner Schicht in einer Bar zusammen mit einer Kollegin vier Personen bei dem Versuch, den Katalysator aus seinem geparkten Auto zu stehlen. Daraufhin seien die tödlichen Schüsse gefallen. Die Täter konnten zunächst unerkannt vom Tatort flüchten.