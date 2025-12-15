Entsetzen in Hollywood: Der Regisseur, Produzent und Schauspieler Rob Reiner (1947-2025) und Ehefrau Michele wurden laut übereinstimmenden US-Medienberichten am 14. DEzember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood, Los Angeles, aufgefunden. Offenbar spielte sich dort eine Familientragödie ab. Das Ehepaar soll von seinem Sohn Nick (32) getötet worden sein. Wie Quellen der Strafverfolgungsbehörden der "New York Post" mitteilten, gelte er als Verdächtiger. "Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unfassbar schweren Zeit um Privatsphäre", erklärte die Familie in einer Stellungnahme gegenüber "Variety". Rob Reiner wurde 78 Jahre alt, seine Frau 68. Die beiden waren 36 Jahre lang verheiratet und haben noch zwei weitere Kinder.

Sohn Nick kämpfte schon früh mit Drogenproblemen Die Rettungskräfte sollen am Sonntag gegen 15.30 Uhr Ortszeit zu dem Haus in Brentwood gerufen worden sein. Beim Eintreffen fanden die Helfer dann die beiden Leichen, die Stichverletzungen aufgewiesen haben sollen. Beamte der Raub- und Mordkommission wurden hinzugezogen. Als Hauptverdächtiger soll Sohn Nick gelten, der in der Vergangenheit offen über seine Probleme mit Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit gesprochen hat. Er soll schon in jungen Jahren Drogenprobleme gehabt haben. "Ich war obdachlos in Maine. Ich war obdachlos in New Jersey. Ich war obdachlos in Texas. Ich habe Nächte auf der Straße verbracht. Ich habe wochenlang auf der Straße gelebt. Es war kein Vergnügen", sagte er 2016 in einem Interview mit "People".

Ehepaar lernte sich am Set von "Harry und Sally" kennen Rob Reiner gab sein Regiedebüt 1984 mit der Komödie "This Is Spinal Tap". Er ist auch bekannt durch Filme wie "Stand by Me" (1986), "Die Braut des Prinzen" (1987) und "Eine Frage der Ehre" (1992). Sein größter Hit aber war der Kultstreifen "Harry und Sally" (1989) mit Meg Ryan und Billy Crysal, bei dessen Dreharbeiten er auch seine Ehefrau Michele kennenlernte. Der Regisseur trat auch selbst vor die Kamera, spielte etwa die Rolle Mike in der Sitcom "All in the Family". Rob und Michele Reiner heirateten 1989 und bekamen die Kinder Jake, Nick und Romy. Rob Reiner hat außerdem eine Adoptivtochter mit seiner 2018 verstorbenen Ex-Frau Penny Marshall, mit der er zehn Jahre verheiratet war.