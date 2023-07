Morgan Fairchild: Langjähriger Verlobter gestorben

Das war die Todesursache

Seiler habe bereits seit mehreren Jahren an Parkinson gelitten, aber am Ende sei er nach drei Corona-Infektionen an Long Covid gestorben. Sie beschreibt ihre Liebe als "warmen, brillanten und sehr lustigen Mann". Sie sei am Boden zerstört und könne nur jedem empfehlen: "Haltet eure Liebsten fest und bitte denkt daran, eine Maske zu tragen!"