Morgan Freeman zollt Schauspielerin Cicely Tyson Tribut

Tyson, die in Filmen wie "Grüne Tomaten", "The Help" und der TV-Serie "Roots" über das Schicksal von Sklaven mitspielte, war im Jänner im Alter von 96 Jahren gestorben. Freemans Auftritt erfolgte im Rahmen der Preisvergabe des renommierten American Film Institute (AFI). Wegen der Corona-Pandemie war die traditionelle Ehrung der Preisträger in diesem Jahr ausgefallen. Als Ersatz kamen 21 Filmemacher und Schauspieler, darunter Riz Ahmed, Regina King, Spike Lee und Gary Oldman, seit Anfang Februar virtuell zu Wort.