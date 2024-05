Morgan Spurlock (1970-2024) ist tot. Der vor allem durch seinen kritischen Dokumentarfilm "Super Size Me" bekannt gewordene Filmemacher verstarb am Donnerstag (23. Mai) im Alter von nur 53 Jahren, wie seine Familie in einem Statement mitgeteilt hat, das unter anderem dem US-Magazin "Deadline" vorliegt. Als Todesursache wird Krebs angegeben.

Spurlock sei am Donnerstag "friedlich in New York im Kreise seiner Familie und Freunde verstorben", heißt es in der Erklärung der Familie des Filmemachers. Sein älterer Bruder Craig Spurlock, der in der Vergangenheit bei verschiedenen Projekten mit dem Verstorbenen zusammengearbeitet hat, schrieb: "Es war ein trauriger Tag, als wir uns von meinem Bruder Morgan verabschiedet haben. Morgan hat durch seine Kunst, seine Ideen und seine Großzügigkeit so viel gegeben. Die Welt hat ein wahres kreatives Genie und einen besonderen Menschen verloren. Ich bin so stolz darauf, mit ihm zusammengearbeitet zu haben."