Seit den 90er Jahren ein TV-Star

Baumeister ist seit den 90er Jahren im TV zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Familienserie "Ein Haus in der Toscana" (1990-1994), die ZDF-Serie "Der Landarzt" oder die ARD-Krimiserie "Einsatz Hamburg Süd". Sie spielte zudem eine der Hauptrollen in der Fernsehserie "Bis in die Spitzen" und hatte zahlreiche Auftritte in bekannten Formaten wie "Derrick", "Tatort" oder "Polizeiruf 110".