Der 14. Mai stand natürlich auch in den USA ganz im Zeichen der Mütter. Zahlreiche internationale Stars posteten zum Muttertag ihre Glückwünsche an ihre eigenen Mamas oder ließen sich selbst als frisch gebackene Eltern feiern. Von Paris Hilton bis zu Reese Witherspoon: So feierten die prominenten Mamas in den USA ihren Ehrentag.