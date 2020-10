Nach Krebsdiagnose: Jeff Bridges meldet sich aus dem Krankenhaus

US-Schauspieler Jeff Bridges hat sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung nach seiner Krebsdiagnose bedankt. Auf Twitter teilte er am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto von sich im Krankenhaus. Darauf ist er an mehrere Schläuche angeschlossen und umarmt einen Infusionsständer. "Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr in dieser Zeit an mich gedacht habt", schrieb er dazu.