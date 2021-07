Nanni Moretti kritisiert Cannes-Siegerfilm "Titane"

Der italienische Regisseur Nanni Moretti, der beim Festival in Cannes mit seinem Film "Tre Piani" (Three Floors) leer ausgegangen ist, reagiert via Instagram kritisch auf den Sieg des Horrorfilms "Titane" der Franzosin Julia Ducournau.

"Plötzlich altern. Das kann passieren, vor allem wenn einer deiner Filme an einem Festival teilnimmt und nicht gewinnt. Dabei gewinnt ein anderer Film, deren Protagonistin von einem Cadillac geschwängert wird. Dann altert man blitzartig", so Moretti.