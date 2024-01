"Sie schauten sich einfach mein Leben an"

Im Sommer 2022 hatte Panettiere, die eine Tochter mit Klitschko hat, darüber gesprochen, dass sie lange mit Alkohol- und Opioid-Suchtproblemen sowie einer postpartalen Depression gekämpft habe. 2018 hatte die US-Amerikanerin die Entscheidung getroffen, ihre Tochter zu deren Vater in die Ukraine zu schicken. "Es war das Schwerste, was ich je tun musste", sagte sie dem "People"-Magazin. "Aber ich wollte ihr eine gute Mutter sein - und manchmal bedeutet das, sie gehen zu lassen."

In "Nashville" spielte sie in den 2010er-Jahren über sechs Staffeln die Rolle der Juliette Barnes, die unter anderem ebenfalls an einer postpartalen Depression litt. In dem neuen Interview zeigt Panettiere auch weitere Parallelen auf und übt Kritik an den Verantwortlichen.

"Direkt von Anfang an war es so, dass ich mit einem Football-Spieler ausging und dann geht Juliette mit einem Football-Spieler aus. Und dann haben sie sie zu einer Alkoholikerin gemacht." Dann habe die Figur ihre Tochter verlassen und sei in ein anderes Land gegangen - "und es war sehr offensichtlich... Sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie haben sich keine neuen Handlungsstränge ausgedacht. Sie schauten sich einfach mein Leben an und sagten: 'Oh, nehmen wir einfach das, was sie durchmacht, und geben wir dem unseren kleinen Dreh.'"