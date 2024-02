Nastassja Kinski will ihre "Tatort"-Nacktszenen verbieten

Schauspielerin Nastassja Kinski will die Nacktszenen von ihr in der legendären "Tatort"-Folge "Reifezeugnis" aus dem Jahr 1977 verbieten lassen. Die heute 63-jährige Deutsche beauftragte einen Rechtsanwalt damit, dies durchzusetzen, wie das Magazin "Der Spiegel" am Dienstag berichtete. Kinski spielte damals eine 17 Jahre alte Schülerin, die eine Affäre mit ihrem Lehrer hat - bei den Dreharbeiten war die in der Folge nackt zu sehende Kinski erst 15 Jahre alt.