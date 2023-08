Zuletzt machten bereits Anfang August erste Trennungsgerüchte die Runde, als Portman ohne ihren Ehering am Hochzeitstag gesehen wurde. Die ersten Spekulationen um eine außereheliche Affäre von Millepied mit der in Frankreich bekannten Klimaaktivisten Camille Étienne (25) keimten bereits im Juni auf. Damals hieß es jedoch, Portman würde trotz der Untreue ihres Mannes an der Ehe festhalten wollen. Ein Insider sagte damals "Us Weekly", dass es sich um eine "kurze und dumme Liaison" gehandelt habe, die Millepied nichts bedeutet habe. Dennoch habe der Seitensprung Portman "gedemütigt".