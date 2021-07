"Nebenan"-Film: Kehlmann ist von Daniel Brühl begeistert

Daniel Kehlmann hat nach eigenen Angaben nicht lange überlegen müssen, für Daniel Brühl das Drehbuch zu dessen Regiedebüt "Nebenan" zu schreiben, kenne sich die beiden doch schon länger. "Ich hörte diese Idee und dachte: Das ist genau für mich", so Kehlmann am 7. Juli auf der Publikums-Berlinale, wo der Film derzeit zu sehen ist: "Wir hatten so viel Spaß. Und es war so eine interessante, erfüllende Zusammenarbeit."