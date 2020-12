Netflix: Chadwick Boseman in seiner letzten Filmrolle zu sehen

Auch für US-Regisseur Spike Lee war Boseman noch vor die Kamera getreten. In dem Drama "Da 5 Bloods" um Vietnamveteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten, hatte er eine wichtige Nebenrolle. Am Freitag zeichnete der renommierte New Yorker Filmkritiker-Verband (New York Film Critics Circle) Boseman dafür mit dem Preis als bester Nebendarsteller aus.