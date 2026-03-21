"Werde immer an dich denken": Hommage von Alyson Hannigan

Nicholas Brendon spielte von 1997 bis 2003 in der beliebten Vampirserie an der Seite von Kolleginnen und Kollegen wie Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Seth Green, Anthony Stewart Head und Alyson Hannigan. Später fiel er durch diverse Vorfälle auf. Er litt an Alkohol- und Drogenproblemen und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2015 wurde er mehrfach wegen Gewaltausbrüchen festgenommen. Auch die Gesundheit machte ihm zu schaffen: Im Jahr 2022 gab Brendon bekannt, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und anschließend die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers erhielt. Der Schauspieler litt außerdem unter dem Cauda-equina-Syndrom, weshalb er sich mehreren Wirbelsäulenoperationen unterziehen musste.

Co-Star Alyson Hannigan (51), die in allen sieben Staffeln von "Buffy" die Rolle der Willow Rosenberg spielte, teilte auf ihrem Account ein gemeinsames Bild aus Staffel 6 der Serie. "Mein lieber Nicky, danke für all die Jahre voller Lachen, Liebe und Dodgers", schrieb sie zu dem Foto. "Ich werde immer an dich denken, wenn ich einen Schaukelstuhl sehe. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden."