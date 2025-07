Wandert Nicole Kidman etwa nach Europa aus? Nachdem die Schauspielerin der portugiesischen Nachrichtenagentur "Sic Noticias" zufolge eine Aufenthaltsgenehmigung für Portugal beantragt haben soll, wurde berichtet, dass die 58-Jährige an die östliche Atlantikküste ziehen könnte. Sie soll sich in der elitären Gegend des Costa Terra Golf & Ocean Club in Comporta bereits eine Immobilie angesehen haben.

Medien wollen Ehekrise sehen

Laut "People" hat die vierfache Mutter während der Dreharbeiten zu "Practical Magic 2" in London einen Antrag bei der AIMA ("Agência para a Integração, Migrações e Asilo" dt.: das Amt für Integration, Migration und Asyl) für einen längerfristigen Aufenthalt in Portugal gestellt. Über die Beweggründe für eine Aufenthaltsgenehmigung in dem westeuropäischen Land könnte man lange spekulieren: Ein Tapetenwechsel nach 19 Jahren Ehe mit Country-Musiker Keith Urban (57), ein langfristiges Arbeitsprojekt, genug vom oberflächlichen Hollywood oder dem Landleben in Nashville (ihrem derzeitigen Zuhause)?

Allerdings ist laut dem Magazin nicht damit zu rechnen, dass das Paar offiziell alsbald nach Portugal umzieht. Urban befindet sich demzufolge derzeit auf US-Tournee und konnte aufgrund des straffen Tourplans bis Oktober keinen Termin in Portugal für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung wahrnehmen. Kidman, die mit Urban zwei Töchter im Teenageralter hat, Sunday (17) und Faith (14), ist seit Sonntag, dem 20. Juli, in Portugal. Medien wie die "Daily Mail" unken wegen ihres bürokratischen Alleingangs eine Ehekrise.