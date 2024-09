Nicole Kidman (57) sollte am Abend des 7. September bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet werden. Die Trophäe für die Rolle in dem Erotikthriller "Babygirl" (Dt. Kinostart: 16. Januar 2025) konnte der australische Hollywoodstar wegen des überraschenden Todes seiner Mutter Janelle Ann Kidman (1940-2024) aber nicht entgegennehmen.

"Mein Herz ist gebrochen", sagte die Schauspielerin in einer Erklärung, die von der niederländischen Regisseurin des Films, Halina Reijn (48), in ihrem Namen auf der Bühne verlesen wurde. Sie habe kurz nach ihrer Ankunft in Venedig von dem Tod ihrer "wunderschöne, tapferen Mutter Janelle Ann Kidman" erfahren. "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie. Aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich angeleitet, und sie hat mich gemacht", so Kidman über ihre Mutter. Janelle Ann Kidman wurde 84 Jahre alt.