Er ist 83, sie 29. Und sie macht ihn jetzt noch einmal zum Vater. Wer ist die Frau, die Al Pacinos viertes Kind erwartet?

Noor Alfallah ist in der Celebrity-Welt schon länger bekannt. Sie ist das älteste von vier Kindern eines Geschäftsmannes aus Kuwait und einer amerikanischen Mutter. Aufgewachsen in Beverly Hills, studierte sie an der UCLA School of Film and Television, arbeitet Medienberichten zufolge heute als Filmproduzentin.

Die 29-Jährige datete Gerüchten zufolge bereits einige berühmte Männer: 2017 hatte sie angeblich eine kurze Beziehung mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (79). Das Paar wurde öfter bei romantischen Dates in Restaurants gesehen; als die Stones in Paris ein Konzert gaben, war Noor ebenfalls anwesend.