Norman Lear: Ein Gigant des US-Fernsehens

Der in New Haven im Bundesstaat Connecticut geborene Lear wurde unter anderem bekannt als Autor und Produzent von Komödien wie "Wenn mein Schlafzimmer sprechen könnte" mit Frank Sinatra (1915-1998). Große Erfolge feierte er in den 1970er und 1980er Jahren mit Sitcoms wie "All in the Family", "Sanford and Son" und "The Jeffersons".

Lear wurde unter anderem mit 6 Emmys, einem der bedeutendsten Preise der US-Entertainmentbranche, ausgezeichnet - darunter mehrfach für "All in the Family". Als eine der ersten Persönlichkeiten wurde er 1984 in die Television Academy Hall of Fame aufgenommen und er erhielt 1999 die National Medal of Arts.