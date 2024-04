Jahrhundertprozess gegen O. J. Simpson

Simpson gehörte einst zu den berühmtesten Sportlern der USA und galt während seiner aktiven Laufbahn als einer der größten Football-Stars seiner Zeit. Er versuchte sich auch in der Entertainment-Industrie. Der Sportler hatte etwa in den späten 1980er- und 1990er-Jahren mehrere Auftritte in der "Die nackte Kanone"-Filmreihe an der Seite von Leslie Nielsen (1926-2010).

Weltweite Bekanntheit erlangte Simpson aber vor allem durch einen in den USA auch gerne als "Trial of the Century" bezeichneten Strafprozess, der in die Geschichtsbücher einging. Simpson wurde in dem "Jahrhundertprozess" beschuldigt, seine Ex-Frau, Nicole Brown, und deren Bekannten, Ronald Goldman, umgebracht zu haben. Simpson wurde 1995 in dem spektakulären Prozess freigesprochen.

Trotzdem saß Simpson später mehrerer Jahre im Gefängnis. Der ehemalige Football-Star war 2008 wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 33 Jahren Haft verurteilt worden, die nach rund neun Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde.