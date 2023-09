"Das verflixte siebte Jahr"

Erstmals hatten sich die beiden Mitte Juni dieses Jahres öffentlich zu Gerüchten geäußert, in ihrer Ehe würde es kriseln. Per Podcast riefen sie dann tatsächlich "schwierige" Zeiten aus: "Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es." Im Gespräch mit ihrem Mann erzählte die Moderatorin damals weiter: "Das verflixte siebte Jahr, oder so."