Die im vergangenen Jahr gestorbene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist in ihrer Heimatstadt Melbourne mit einer emotionalen Trauerfeier gewürdigt worden. An der staatlichen Gedenkveranstaltung am frühen Sonntagabend (Ortszeit) in der Hamer Hall nahmen neben Familie und Freunden auch zahlreiche Fans teil. Weltstars wie Mariah Carey, Pink, Dolly Parton und Hugh Jackman schickten Video-Botschaften.

"Sie war so eine wunderbare Naturgewalt, sie war lustig, freundlich, warmherzig und talentiert", sagte Elton John in seiner Botschaft und würdigte ihren "Mut und Optimismus". Die mit der Musicalverfilmung "Grease" Ende der 1970er weltberühmt gewordene gebürtige Britin war nach einem jahrzehntelangen Kampf gegen Krebs im August im Alter von 73 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Als Kind war sie mit ihrer Familie nach Melbourne ausgewandert, wo sie auch aufwuchs.