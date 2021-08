Oscar-Chef David Rubin zum dritten Mal wiedergewählt

Der amtierende Academy-Chef David Rubin ist für den Posten als Vorsitzender der Oscar-Akademie in Los Angeles wiedergewählt worden. Dies gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, am Mittwoch in Beverly Hills bekannt. Rubin, der als Casting-Direktor bei mehr als Hundert Filmen und TV-Produktionen mitwirkte, darunter "Der englische Patient" und "Men in Black", tritt damit seine dritte Amtszeit als Präsident des Filmverbands an.