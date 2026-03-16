Sean Penn (65) ist bei den Oscars 2026 als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden, war bei der Verleihung jedoch nicht vor Ort. Für seine Leistung in "One Battle After Another" erhielt er am frühen Montagmorgen deutscher Zeit in Los Angeles den begehrten Preis. Da der Schauspieler fehlte, nahm Vorjahressieger Kieran Culkin (43), der die Kategorie präsentierte, die Trophäe stellvertretend entgegen. "Sean Penn kann heute Abend nicht hier sein - oder will es nicht -, deshalb nehme ich den Preis in seinem Namen an", sagte Culkin.

Wie die "New York Times" berichtet, hielt sich Sean Penn während der Oscarverleihung nicht in Los Angeles, sondern in Europa auf. Demnach soll der politisch engagierte Schauspieler Ende vergangener Woche geplant haben, in die Ukraine zu reisen. Penn setzt sich bereits seit längerer Zeit für das vom Krieg gezeichnete Land ein. Schon im November 2022 war er in die Ukraine gereist und überließ Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) damals einen seiner Oscars, der dort bis zum Ende des Krieges gegen Russland bleiben soll.