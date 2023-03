Oscar-Gewinner und Megastars

Die namhafte Riege an PresenterInnen setzt sich aus vielen Größen der Schauspiellandschaft zusammen. So werden unter anderem Dwayne "The Rock" Johnson (50), Emily Blunt (40), Samuel L. Jackson (74), Michael B. Jordan (36), Melissa McCarthy (52) und Janelle Monáe (37) auftreten. Ihnen schließen sich zudem Glenn Close (75), Donnie Yen (59), Zoe Saldaña (44), Jonathan Majors (33) und Deepika Padukone (37) an.

Mit Ariana DeBose (32), Jennifer Connelly (52), Riz Ahmed (40), Troy Kotsur (54), und Questlove (52) sind außerdem Stars dabei, die selbst bereits einen Oscar gewonnen haben. Weitere Presenter sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Zuvor wurde bereits mitgeteilt, dass US-Moderator Jimmy Kimmel (55) durch den Abend führen wird.