Laut dem Bericht nahm Fischer in den vergangenen Jahren zunächst 50 Kilo ab, im vergangenen Frühjahr griff er nach ärztlicher Beratung dann zu dem Medikament, um es sich auf seine "alten Tage ein bisserl leichter" zu machen, erklärte der Schauspieler, der in der Vergangenheit mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen hatte. Zunächst verabreichte er sich die Spritze wöchentlich, mittlerweile nur noch alle paar Wochen.

Ottfried Fischer (72) hat in einem Interview mit der Münchner "tz" offen über seinen Gewichtsverlust gesprochen. Der TV-Star berichtete, dass er dank der Abnehmspritze 30 Kilo abgenommen habe. Er fühle sich nun "rundherum wohl".

30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr

Neben der Abnehmspritze, durch die er weniger Appetit verspürte, stellte Fischer gemeinsam mit Ehefrau Simone die Ernährung um. Der Star aus Erfolgsserien wie "Der Bulle von Tölz" und "Pfarrer Braun", der infolge seiner Parkinson-Erkrankung im Rollstuhl sitzt, konnte im Kampf gegen die Kilos somit einen weiteren Erfolg verzeichnen. Er wiege jetzt 125 Kilo, "das sind 30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr".

Auf die Abnehmspritze ganz verzichten will der TV-Star nicht, zu groß sind die Bedenken, dass er gleich wieder zunehmen werde, sagte Fischer. Seine Frau erklärte zudem, dass neue Studien gezeigt hätten, dass das Mittel auch das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen könne.

Dass er sich "stabiler" fühle und es ihm im Moment "einfach gut" gehe, davon zeugt auch ein jüngster Auftritt Ottfried Fischers bei der traditionellen Salvatorprobe am Münchner Nockherberg. Zu dem Event Anfang März wurde er von seiner Ehefrau begleitet.

2008 gab Fischer bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Anlässlich seines Geburtstages im November 2024 sagte Ottfried Fischer im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung über seine Erkrankung: "Im Großen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist", so Fischer. "Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete."