Der "Polizeiruf 110"-Schauspieler und Hip-Hop-Musiker Pablo Grant ist tot. Wie sein Rapkollektiv BHZ unter anderem via Instagram bekannt gab, starb der auch unter dem Pseudonym Dead Dawg bekannte Künstler bereits am 6. Februar. Er wurde nur 26 Jahre alt. Grant sei völlig unerwartet an einer Thrombose verstorben, heißt es in der Nachricht weiter. Die Familie und Freunde des Schauspielers und Musikers seien untröstlich und bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.

Einem breiten Publikum wurde Pablo Grant vor allem dank seiner Rolle im aktuellen "Polizeiruf 110"-Team an der Seite von Schauspielerin Claudia Michelsen (55) in Magdeburg bekannt. Dort spielte er seit 2020 den Ermittler Günther Márquez. Weitere Rollen hatte Grant unter anderem im 2016 erschienenen Kinofilm "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs", einmalig auch in der Krimireihe "Tatort" oder in der beliebten Fernsehserie "In aller Freundschaft". Der gebürtige Berliner brachte gemeinsam mit BHZ bereits zwei Studioalben hervor.