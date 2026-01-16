Pamela Anderson (58) hat sich "komisch" gefühlt, als sie Seth Rogen (43) bei den Golden Globes begegnete. In der Radiosendung "Radio Andy" sprach die Schauspielerin mit Moderator Andy Cohen (57) darüber, wie es ihr bei dem Wiedersehen ergangen ist.

Anderson verriet, dass sie nach ihrer Kategorie die Preisverleihung verlassen habe und sofort ins Bett gegangen sei - nicht zuletzt, weil sie Rogen im Publikum gesehen habe. "Seth Rogen - er hat diese Serie gemacht, ohne mit mir zu sprechen, weißt du? Wie kann jemand eine Fernsehserie über die schwierigen Zeiten meines Lebens machen, während ich hier bin - ein lebender, atmender Mensch. Hallo?"

Rogen hatte die Hulu-Miniserie "Pam & Tommy" produziert, die den Skandal um das gestohlene und anschließend veröffentlichte Sextape der "Baywatch"-Ikone und ihres damaligen Ehemanns Tommy Lee (63) thematisiert - für Anderson die schwierigste Zeit ihres Lebens, wie sie betont. Lily James (36) spielte Pamela Anderson, während Sebastian Stan (43) den Drummer verkörperte. Seth Rogen stellte Rand Gauthier dar, den Elektriker, der in das Haus des Paares einbrach und das Video stahl.

"Man fühlt sich irgendwie schlecht"

Auf die Frage, ob sie Seth Rogen auf der Preisverleihung tatsächlich begegnet sei, antwortete Anderson, dass er "in der vorderen Reihe saß ... wir saßen also nah beieinander." Sie habe sich "ein bisschen komisch dabei gefühlt", fuhr sie fort. "Ich war in letzter Zeit so beschäftigt und am Arbeiten - ich habe im vergangenen Jahr fünf Filme gedreht, also war wirklich viel los. Aber manchmal holt es einen ein und man fühlt sich irgendwie schlecht. Aber ich meine, vielleicht - irgendwann, hoffentlich - wird er sich bei mir melden und sich entschuldigen."

Anderson zeigte sich frustriert über die Geschehnisse. "Wenn man eine öffentliche Person ist, heißt es, man habe kein Recht auf Privatsphäre. Aber die dunkelsten, tiefsten Geheimnisse oder Tragödien im eigenen Leben sollten nicht als Stoff für eine Fernsehserie dienen." Dann fügte sie hinzu: "Das hat mich ein bisschen wütend gemacht."

Dennoch betonte Anderson, dass sie sich davon nicht unterkriegen lasse und "alles gut" sei. "Ich meine, es gibt Schlimmeres auf der Welt", sagte sie.