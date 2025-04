Abseits von "Pan Tau" war der Schauspieler in zahlreichen weiteren Kinderfilmen und Kinderserien zu sehen, etwa als Detektiv in "Luzie, der Schrecken der Straße" (1980). Zudem spielte er als festes Ensemble-Mitglied am Prager Stadttheater und lehrte am dortigen Konservatorium Pantomime.

Mitten im damals herrschenden Kalten Krieg war auch "Pan Tau" ein kleines TV-Wunder. Bei der Kinderserie handelte es sich um eine äußerst fruchtbare Koproduktion des WDR und der staatlichen Fernsehanstalt der damaligen Tschechoslowakei. Die zwischen 1970 und 1978 produzierten 33 Folgen der langlebigen Filmreihe waren auch in der DDR sehr beliebt. Zehn Jahre nach dem Ende der Serie verkörperte Otto Šimánek die Figur noch einmal in dem Kinofilm "Pan Tau - Der Film".

Bei Pan Tau, was auf Deutsch schlicht "Herr Tau" bedeutet, handelt es sich um eine der wohl friedfertigsten und vornehmsten Serienhelden aller Zeiten. Der gutmütige ältere Herr aus dem Weltall erschien stets im feinen Stresemann-Anzug und mit einer weißen Nelke im Knopfloch, durch ein magisches Trommeln auf der Krempe seiner schwarzen Melone konnte er nach Belieben kleine Wunder geschehen lassen. In den meisten Episoden sprach er dabei kein einziges Wort.

Spätes Comeback in Nena-Video

Am 8. Mai 1992 starb Šimánek im Alter von 67 Jahren überraschend an einem Krebsleiden. Zwei Jahre zuvor war er auf Bitten der deutschen Pop-Königin Nena (65) noch ein letztes Mal in die Rolle des Pan Tau zurückgekehrt und wirkte in dem Video zu ihrem Song "Du bist überall" als Hauptdarsteller mit. In einem Gespräch mit "Planet Interview" sagte die Sängerin später dazu: "Pan Tau hat mich als Kind aufgefangen. Bei dem fühle ich mich Zuhause. Und dafür war Fernsehen gut für mich. Das war für mich jemand, der mich verstanden hat, den liebe ich bis heute."