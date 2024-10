Paul Mescal: "Wir sprachen über Fußball, seinen Hund und seine Frau"

So unkompliziert hatte Mescal es sich nicht vorgestellt, wie er zugab: "Ich dachte, es gäbe Kameratests und Vorsprechen, aber wir haben eine halbe Stunde lang gezoomt, zehn Minuten über die Rolle gesprochen und dann 20 Minuten über Fußball, seinen Hund und seine Frau." Mescal fuhr fort: "Ich dachte, es würde noch mehr kommen, aber er rief ein paar Wochen später an und bot mir die Rolle an." Dass es so lief, erklärt der Ire sich mit Scotts Instinkt: "Ich glaube, er geht einfach nach seinem Instinkt, am Set und in der Freizeit, und ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist", sagte er.

Paul Mescals Stern ist seit seiner bahnbrechenden Darstellung in dem BBC-Drama "Normal People" aus dem Jahr 2020 aufgegangen. In der Verfilmung des Bestsellers der irischen Schriftstellerin Sally Rooney (33) spielte er an der Seite der Britin Daisy Edgar-Jones (26). Es folgten Rollen in "Frau im Dunkeln" (2020), "Aftersun" (2022) samt Oscar-Nominierung sowie "All of Us Strangers" (2023) und "Enemy" (2023).