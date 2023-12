Zehn Jahre nach dem tragischen Unfalltod von Paul Walker (1973-2013) erinnert sich seine mittlerweile erwachsene Tochter Meadow (25) in den sozialen Medien mit einem berührenden Familienvideo an den verstorbenen Schauspieler. "Zehn Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer", schreibt sie bei Instagram zu dem kurzen Clip.

In diesem ist zu sehen, wie die junge Meadow ihren Vater erschreckt, als dieser eine Tür öffnet. Lachend fällt der Schauspieler auf ein Bett. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", ruft Meadow. Ihr Vater lacht und erklärt, wie sehr sie ihn erschreckt habe. Die beiden fallen sich in die Arme. "Was machst du denn da?", fragt er. "Das gibt's doch nicht."