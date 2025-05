Pedro Pascal (50) hat seinen Fans in Cannes einen weiteren Auftritt beschert, der für Gesprächsstoff sorgt: Am 17. Mai 2025 trat Pascal in einem ärmellosen und weit ausgeschnittenen Oberteil auf den roten Teppich, das seine Arme extrem gut zur Geltung brachte.

Sein komplett schwarzes Outfit bestand aus einer hoch sitzenden, eleganten Hose und einem Muscle Shirt, das "tiefe Einblicke" gewährte, wie man bei einem entsprechenden Damenoberteil sagen würde. Dazu trug der "The Last of Us"-Star schwarze Lederschuhe mit spitzen Nieten.