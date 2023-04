Paulson und Pascal freundeten sich schon in den 90ern in New York an. Pascal, der mit den Fernsehserien "Narcos", "The Mandalorian" und "The Last of Us" inzwischen große Bekanntheit erlangt hat, kämpfte nach eigenen Angaben zu Beginn der 2000er noch um Jobs. "Ich bin so viele Tode gestorben", sagte der in Chile geborene Schauspieler über diese Zeit. Paulson sieht in ihrem alten Freund einen großen Filmstar. "Man will einfach, dass er Erfolg hat."